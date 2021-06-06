На Донбассе украинский военный подорвался на взрывном устройстве

На Донбассе один боец Вооруженных сил Украины подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Он находится в больнице.

Об этом пишет пресс-центр ООС.

«В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое травмирование. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника — средней тяжести», — говорится в сообщении.

Там рассказали, что за минувшие сутки, 5 июня, обстрелов со стороны боевиков не было зафиксировано. В то же время утром 6 июня они обстреляли украинские позиции у Песок с миномета 120 калибра.