На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными — один боец погиб

На Донбассе, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб украинский военный.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил 27 апреля.
По данным штаба, еще трое военнослужащих получили боевые травмы, их уже доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья травмированных бойцов удовлетворительное.
Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ, обстоятельства трагедии выясняются.
Позднее стало известно, что погиб Роман Гуляк из Хмельницкой области. Волочисский городской совет объявил на территории общины траур и призвал все учреждения воздержаться от празднований и развлекательных мероприятий.
- С начала 2021 года со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР» значительно усилились обстрелы. Уже погибли почти 40 украинских военных. 18 апреля во время обстрела возле Водяного погиб боец 128 горно-штурмовой бригады, а 22 апреля погиб военный от осколочных ранений.
- Боевики также активно используют запрещенные мины ПОМ-2, сбрасывая их дронами. В середина апреля три такие мины случайно подорвал пес.