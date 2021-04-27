На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными — один боец погиб

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил 27 апреля.

На Донбассе, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб украинский военный.

По данным штаба, еще трое военнослужащих получили боевые травмы, их уже доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья травмированных бойцов удовлетворительное.

Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ, обстоятельства трагедии выясняются.

Позднее стало известно, что погиб Роман Гуляк из Хмельницкой области. Волочисский городской совет объявил на территории общины траур и призвал все учреждения воздержаться от празднований и развлекательных мероприятий.