На Донбассе дрон боевиков второй раз за неделю сбросил запрещенную мину ПОМ-2. Открыто уголовное производство

В Донецкой области в жилом секторе поселка Зайцево боевики дистанционно установили запрещенную противопехотную мину ПОМ-2 «Отек».
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
В Офисе генпрокурора добавили, что мину сбросил беспилотный летательный аппарат. Это уже второй случай применения ПОМ-2 за неделю. Первый произошел 13 апреля — дрон скинул мину на дорожный коридор пункта пропуска «Майорское».
Донецкой областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения оккупационными войсками России законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В прокуратуре добавили, что применение ПОМ-2 нарушает Женевскую конвенцию.
Мина уже обезврежена военнослужащими ВСУ.
- 15 апреля в Донецкой области собака случайно подорвала три мины ПОМ-2. Пес остался жив.
- С начала 2021 года со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР» значительно усилились обстрелы. Уже погибли 36 украинских военных. 18 апреля при обстреле возле Водяного погиб боец 128 горно-штурмовой бригады.