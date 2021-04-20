На Донбассе дрон боевиков второй раз за неделю сбросил запрещенную мину ПОМ-2. Открыто уголовное производство

В Донецкой области в жилом секторе поселка Зайцево боевики дистанционно установили запрещенную противопехотную мину ПОМ-2 «Отек».

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

В Офисе генпрокурора добавили, что мину сбросил беспилотный летательный аппарат. Это уже второй случай применения ПОМ-2 за неделю. Первый произошел 13 апреля — дрон скинул мину на дорожный коридор пункта пропуска «Майорское».

Донецкой областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения оккупационными войсками России законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В прокуратуре добавили, что применение ПОМ-2 нарушает Женевскую конвенцию.

Мина уже обезврежена военнослужащими ВСУ.