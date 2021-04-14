Пограничная служба: Боевики сбросили с дрона мину недалеко от КПВВ «Майорское»

В Донецкой области боевики скинули с дрона на дорожный коридор контрольно-пропускного пункта «Майорское» противопехотную мину ПОМ-2. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
Полет дрона противника украинские военные заметили около пяти утра 13 апреля. Затем беспилотник сбросил мину непосредственно в пределах КПВВ «Майорское». Поскольку наряд установил, куда именно сбросили мину, военным удалось вовремя ее изолировать. Мину обезвредили, сейчас перемещаться по коридору можно безопасно.
В ГПСУ объяснили, что хотя пока через контрольно-пропускной пункт граждан не пропускают по вине боевиков, через него проходят жители прифронтовых населенных пунктов.
- С начала 2021 года со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР» усилились обстрелы. Российские снайперы тоже активизировались. С конца марта в соцсетях публиковали многочисленные видео с российской техникой, которая якобы движется к границам Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- Россия стягивает свои войска к полевому лагерю возле границы с Украиной. Концентрация сил — наибольшая с 2015 года. У Путина анонсировали новую встречу в «нормандском формате» и пугают «началом конца Украины».