Пограничная служба: Боевики сбросили с дрона мину недалеко от КПВВ «Майорское»

В Донецкой области боевики скинули с дрона на дорожный коридор контрольно-пропускного пункта «Майорское» противопехотную мину ПОМ-2. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Полет дрона противника украинские военные заметили около пяти утра 13 апреля. Затем беспилотник сбросил мину непосредственно в пределах КПВВ «Майорское». Поскольку наряд установил, куда именно сбросили мину, военным удалось вовремя ее изолировать. Мину обезвредили, сейчас перемещаться по коридору можно безопасно.