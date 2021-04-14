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Пограничная служба: Боевики сбросили с дрона мину недалеко от КПВВ «Майорское»

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

В Донецкой области боевики скинули с дрона на дорожный коридор контрольно-пропускного пункта «Майорское» противопехотную мину ПОМ-2. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Полет дрона противника украинские военные заметили около пяти утра 13 апреля. Затем беспилотник сбросил мину непосредственно в пределах КПВВ «Майорское». Поскольку наряд установил, куда именно сбросили мину, военным удалось вовремя ее изолировать. Мину обезвредили, сейчас перемещаться по коридору можно безопасно.

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Пресслужба ДПСУ

В ГПСУ объяснили, что хотя пока через контрольно-пропускной пункт граждан не пропускают по вине боевиков, через него проходят жители прифронтовых населенных пунктов.