Прикордонна служба: Бойовики скинули з дрона міну неподалік КПВВ «Майорське»

У Донецькій області бойовики скинули з дрона на дорожній коридор контрольно-пропускного пункту «Майорське» протипіхотну міну ПОМ-2. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Політ дрона противника українські військові помітили близько пʼятої ранку 13 квітня. Потім безпілотник скинув міну безпосередньо в межах КПВВ «Майорське». Оскільки наряд встановив, куди саме скинули міну, військовим вдалося вчасно її ізолювати. Міну знешкодили, зараз переміщатися коридором можна безпечно.