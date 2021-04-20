На Донбасі дрон бойовиків вдруге за тиждень скинув заборонену міну ПОМ-2. Відкрито кримінальне провадження

У Донецькій області в житловому секторі селища Зайцеве бойовики дистанційно встановили заборонену протипіхотну міну ПОМ-2 «Отек».

Про це повідомив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

В Офісі генпрокурора додали, що міну скинув безпілотний літальний апарат. Це вже другий випадок застосування ПОМ-2 за тиждень. Перший стався 13 квітня — дрон скинув міну на дорожній коридор пункту пропуску «Майорське».

Донецька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення окупаційними військами Росії законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У прокуратурі додали, що застосування ПОМ-2 порушує Женевську конвенцію.

Військовослужбовці ЗСУ вже знешкодили міну.