На Донбассе боевики обстреляли ВСУ — погиб один украинский военный

В четверг, 22 апреля, российские наемники в очередной раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один боец получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Об этом территориальное управление «Північ» сообщило в Facebook.
О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.
В управлении подчеркнули, что действия российских оккупантов еще раз подтвердили, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня.
Напомним, 20 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинским военнослужащим приказали не отвечать на провокации боевиков.
- Президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.
- С начала 2021 года со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР» значительно усилились обстрелы. Уже погибли 36 украинских военных. 18 апреля при обстреле возле Водяного погиб боец 128-й горно-штурмовой бригады.