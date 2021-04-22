На Донбассе боевики обстреляли ВСУ — погиб один украинский военный

В четверг, 22 апреля, российские наемники в очередной раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один боец получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Об этом территориальное управление «Північ» сообщило в Facebook.

О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.