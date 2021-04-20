Кулеба: Украинским военным приказали не реагировать на провокации боевиков

Украинским военнослужащим приказали не отвечать на провокации боевиков.

Об этом во время брифинга для иностранной прессы сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Ситуация напряженная. Украинских солдат проинструктировали не реагировать на любые провокации на линии фронта. К сожалению, другая сторона делает все, чтобы их спровоцировать», — сказал Кулеба.

Он напомнил, что начиная с января 2021 на Донбассе погибли 30 украинских солдат, из которых большинство были убиты снайперами. Министр подчеркнул, что «выстрел снайпера — это преднамеренное убийство».

«Мы должны вести себя очень обдуманно и демонстрировать сдерживания, как бы сложно это ни было. И нет, Украина не планирует каких-либо провокаций или эскалации, чтобы решить конфликт на Донбассе. Мы вкладываем все силы в политическое и дипломатическое решение конфликта», — добавил он.