Кулеба: Українським військовим наказали не реагувати на провокації бойовиків

Українським військовослужбовцям наказали не відповідати на провокації бойовиків.
Про це під час брифінгу для іноземної преси повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Ситуація є напруженою. Українських солдатів проінструктували не реагувати на будь-які провокації на лінії фронту. На жаль, інша сторона робить все, щоб їх спровокувати», — сказав Кулеба.
Він нагадав, що, починаючи з січня 2021 року, на Донбасі загинули 30 українських солдатів, з яких більшість були вбиті снайперами. Міністр підкреслив, що «постріл снайпера — це навмисне вбивство».
«Ми маємо поводитись дуже обмірковано і демонструвати стримування, як би складно це не було. І ні, Україна не планує будь-яких провокацій чи ескалацій, щоб вирішити конфлікт на Донбасі. Ми вкладаємо всі сили у політичне і дипломатичне вирішення конфлікту», — додав він.
- На початку березня Росія почала стягувати війська до кордону з Україною — в окупованому Криму та вздовж материкової частини. Українська розвідка каже, що вздовж кордону стоять 89 тисяч російських військових, а незабаром їх буде близько 110 тисяч. Такої кількості російських військ там не було з 2014 року.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.