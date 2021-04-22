На Донбасі бойовики обстріляли ЗСУ — загинув один український військовий

У четвер, 22 квітня, російські найманці вкотре обстріляли позиції українських військових, унаслідок чого один боєць отримав осколкове поранення, несумісне з життям. Про це територіальне управління «Північ» повідомило у Facebook.

Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.