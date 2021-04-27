На Донбасі підірвався автомобіль із українськими військовими — один боєць загинув

Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил 27 квітня.

На Донбасі, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої загинув український військовий.

За даними штабу, ще троє військовослужбовців дістали бойові травмування, їх вже доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я травмованих бійців задовільний.

Наразі на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ, обставини трагедії з’ясовуються.

Пізніше стало відомо, що загинув Роман Гуляк з Хмельницької області. Волочиська міська рада оголосила на території громади траур і закликала всі установи утриматися від святкувань та розважальних заходів.