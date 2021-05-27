Советники лидеров «нормандского формата» не смогли договориться о прекращении огня на Донбассе

Советники глав государств «нормандского формата» не смогли договориться о возвращении к соблюдению режима тишины на линии соприкосновения.

Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

«Несмотря на последовательные попытки Украины вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и соответствующую поддержку посредников, Франции и ФРГ, сегодня представители РФ возвели дискуссию к вопросу, ответ на который с 2014 года известен всему цивилизованному миру: кто является сторонами конфликта?» — говорится в сообщении.

Отмечается, что между участниками встречи «состоялся жесткий обмен мнениями», а Украина не согласилась на попытки России исключать себя из сторон конфликта. Следующее заседание Трехсторонней группы запланировано на 9 июня.