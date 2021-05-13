Офис Зеленского инициирует срочную встречу политсоветников и глав МИД стран «нормандского формата»

Офис президента Украины предлагает политическим советникам «нормандской четверки» срочную встречу из-за того, что боевики на Донбассе ежедневно обстреливают ВСУ, убивают украинских военных и все чаще применяют тяжелую артиллерию.
Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак на встрече с послами стран «Большой семерки», ЕС и Швеции.
«Во-первых, вчера я направил письмо всем своим коллегам по «нормандскому формату» с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран», — отметил Ермак.
По его словам, активизировать работу самого формата помогло бы привлечение экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам. Эти советники могли бы нарабатывать различные вопросы, которые сегодня в первую очередь являются частью предложенных «Ключевых кластеров имплементации Минских соглашений».
Украинская сторона считает, что проведение очередного саммита в «нормандском формате» дало бы очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования, поэтому Ермак попросил рассмотреть возможность совместного обращения G7 к России с призывом поддержать проведение этого саммита.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.
- 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».