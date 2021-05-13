Офис Зеленского инициирует срочную встречу политсоветников и глав МИД стран «нормандского формата»

Офис президента Украины предлагает политическим советникам «нормандской четверки» срочную встречу из-за того, что боевики на Донбассе ежедневно обстреливают ВСУ, убивают украинских военных и все чаще применяют тяжелую артиллерию.

Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак на встрече с послами стран «Большой семерки», ЕС и Швеции.

«Во-первых, вчера я направил письмо всем своим коллегам по «нормандскому формату» с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран», — отметил Ермак.