Офіс Зеленського ініціює термінову зустріч політрадників і глав МЗС країн «нормандського формату»

Офіс президента України пропонує політичним радникам «нормандської четвірки» термінову зустріч через те, що бойовики на Донбасі щоденно обстрілюють ЗСУ, вбивають українських військових та все частіше застосовують важку артилерію.

Про це заявив голова ОП Андрій Єрмак на зустрічі із послами країн «Великої сімки», ЄС та Швеції.

«По-перше, вчора я надіслав листа до всіх своїх колег по «нормандському формату» з пропозицією терміново скликати відеоконференцію або зустрітися очно, що було б краще, за участю політичних радників і міністрів закордонних справ чотирьох країн», – зазначив Єрмак.