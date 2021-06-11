У «ЛНР» заявили про напад української ДРГ і загибель п’яти бойовиків. У ЗСУ запевняють, що ті перестріляли один одного після пʼянки

Бойовики «ЛНР» заявили, що українська диверсійно-розвідувальна група напала на їхній блокпост неподалік селища Голубівське та вбила п’ятьох найманців. Але у Збройних силах України запевняють, що ті перестріляли один одного.

Про смерть п’ятьох бойовиків повідомила так звана «народна міліція ЛНР» у своєму Telegram-каналі.

Там повідомили, що нібито українська ДРГ напала на спостережний пост та вбила п’ятьох бойовиків. Їх розстріляли упритул.

Водночас у ЗСУ запевняють, що стрілянина на спостережному посту бойовиків сталася після розпивання алкоголю.

«На одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ у районі населеного пункту Голубівське, що розташоване на тимчасово окупованій території, найманці після довготривалого вживання алкогольних напоїв та обговорення скрутної економічної ситуації у самопроголошеній республіці зчинили бійку, яка згодом переросла в стрілянину, в результаті якої один найманець наніс вогнепальні поранення, несумісні з життям, своїм співтоваришам, після чого, усвідомивши тяжкість злочину, вчинив самогубство», — заявили в ОТУ «Північ».

Як зазначили українські військові, для приховування низького рівня дисципліни серед бойовиків їхні ватажки звинувачують у цьому ЗСУ.