Штаб ООС: Боевики второй день подряд обстреливают жилой сектор Авдеевки

В Донецкой области боевики второй день подряд обстреливают жилой сектор Авдеевки и подвергают мирных жителей опасности — мины и снаряды попадали в частные дома и разрушили несколько домохозяйств.

Об этом штаб Операции объединенных сил сообщает в Facebook.

С начала суток 2 июля боевики 7 раз открывали огонь в направлении Авдеевки из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Они стреляли из временно оккупированных населенных пунктов Спартак, Ясиноватая, Яковлевка и Макеевка.

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Во время двух обстрелов снаряды попали в частные дома и разрушили несколько домохозяйств. Пострадавших среди мирных жителей нет. Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украина проинформировала мониторинговую миссию ОБСЕ.