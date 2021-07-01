Боевики обстреляли частный сектор возле Авдеевки

Пророссийские боевики обстреляли окрестности Авдеевки — пострадал частный сектор.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Оккупанты использовали запрещенные Минскими договоренностям 122-миллиметровые артиллерийские системы и минометы калибра 120 мм. Из-за обстрела пострадали несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром.

Мины и снаряды повредили близлежащие домохозяйства. Никто из мирных жителей не пострадал. Об обстрелах украинская сторона Общего центра по контролю и координации за прекращением огня проинформировала СММ ОБСЕ.