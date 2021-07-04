На Донбасі загинув український військовий

У районі проведення операції Об’єднаних сил загинув український військовий. Про це у неділю, 4 липня, повідомив пресцентр ООС.
Обставини загибелі військового там не уточнили. У повідомлені пресцентру йдеться по те, що боєць «отримав поранення несумісні з життям».
Як повідомляє командування від початку доби зафіксовані п’ять порушень режиму припинення вогню бойовиками.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, вони двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. А біля Авдіївки бойовики відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Порушення режиму припинення вогню також зафіксовані поблизу населених пунктів Мирне та Березове.
У повідомлені пресцентру ООС зазначається, що українські бійці відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.
- Протягом останніх тижнів бойовики неодноразово порушували режим припинення вогню. Так, 20 червня бойовики поранили цивільного жителя Авдіївки. Вони обстріляли населений пункт з великокаліберних кулеметів.
- Вже 26 червня поблизу населеного пункту Піски загинув український військовий. Він отримав осколкове поранення, несумісне з життям.