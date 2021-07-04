На Донбассе боевики убили военного медика 93-й бригады

В результате обстрела боевиками позиций сил ООС возле поселка Мирное в Донецкой области 4 июля погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона капитан Юрий Письменный, известный под позывным «Феофан». Об этом сообщила 93-я бригада «Холодный Яр», в которой он служил.

Письменный получил осколочные ранения в результате обстрела боевиков, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Погибшему было 59 лет. Письменный жил в Днепре, получил высшее медицинское образование — в 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт.

В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером — служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова. В конце 2018 призывался в ряды Вооруженных сил Украины. Возглавил медицинский пункт батальона. Неделю назад Письменный получил очередное воинское звание «капитан».

«Он запомнился профессионализмом, добродушием, готовностью всегда идти вперед, никогда не отступать. Он спас жизнь десяткам бойцов. Все, кто с 18-го года был ранен в батальоне, проходили через его руки», — рассказал начальник медицинской службы бригады Анатолий Чуйкин.