На Донбассе погиб украинский военный, еще трое получили ранения

На Донбассе в зоне боевых действий из-за вражеского обстрела погиб украинский военный. Еще трое получили различные травмы.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Где именно погиб военный не указано. О раненых сообщается, что они доставлены в лечебные учреждения и их состояние удовлетворительное. Двое из трех получили боевое травмирование.

Всего в течение суток зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Противник открывал огонь из гранатометов, пулеметов и минометов возле пунктов Зайцево, Невельское, Новотошковское, Троицкое, Авдеевка и других.