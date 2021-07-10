На Донбассе погиб украинский военный, еще трое получили ранения

На Донбассе в зоне боевых действий из-за вражеского обстрела погиб украинский военный. Еще трое получили различные травмы.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Где именно погиб военный не указано. О раненых сообщается, что они доставлены в лечебные учреждения и их состояние удовлетворительное. Двое из трех получили боевое травмирование.
Всего в течение суток зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.
Противник открывал огонь из гранатометов, пулеметов и минометов возле пунктов Зайцево, Невельское, Новотошковское, Троицкое, Авдеевка и других.
- За эту неделю на Донбассе погибли двое украинских военных и еще пятеро получили боевые ранения. С начала 2021 года украинские войска потеряли погибшими почти 50 военнослужащих.