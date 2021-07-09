На Донбасі загинув український військовий

Протягом минулої доби, 8 липня, бойовики на Донбасі 11 разів обстріляли українські позиції, унаслідок чого загинув один боєць Збройних сил України.

Про це пише пресцентр ООС.

«Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Обʼєднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Крім того, один український військовий отримав кульове поранення. Стан здоров’я воїна — задовільний», — йдеться у повідомленні.

Від початку нинішньої доби зафіксували вже 4 обстріли з боку бойовиків з мінометів та артилерії. Українські військові не постраждали. На ворожі обстріли вони відповідали вогнем у відповідь.