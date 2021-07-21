На Донбасі на невідомому пристрої підірвався український військовий

Український військовий підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Північ» у Facebook.

«21 липня в смузі відповідальності ОТУ «Північ» внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої військовослужбовець Обʼєднаних сил зазнав поранення», — йдеться у повідомленні.