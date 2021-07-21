На Донбассе на неизвестном устройстве подорвался украинский военный

Украинский военный подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве на Донбассе.
Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки «Север» в Facebook.
«21 июля в полосе ответственности ОТГ «Север» в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве военнослужащий Объединенных сил получил ранение», — говорится в сообщении.
Как отмечается, военному оказали первую медицинскую помощь и доставили раненого в лечебное учреждение.
Сейчас состояние его здоровья — удовлетворительное.
На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.
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