На Донбассе боевики 13 раз нарушили «тишину». В результате обстрелов погиб украинский военный

За сутки в зоне боевых действий на Донбассе боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще шестеро — получили ранения.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь, сообщает штаб Операции объединенных сил.

Так, возле Южного боевики дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Троицкого — обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного боевики дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра, а в направлении Тарамчука стреляли по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре из артиллерии калибра 122 мм.