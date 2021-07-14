На Донбасі бойовики 13 разів порушили «тишу». Унаслідок обстрілів загинув український військовий

За добу в зоні бойових дій на Донбасі бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів загинув один український військовий, ще шестеро — поранені.

На обстріли бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Так, біля Південного бойовики двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а неподалік Троїцького — обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного бойовики двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а в напрямку Тарамчука стріляли по позиціях ЗСУ та цивільній інфраструктурі з артилерії калібру 122 мм.