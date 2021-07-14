На Донбасі бойовики 13 разів порушили «тишу». Унаслідок обстрілів загинув український військовий

За добу в зоні бойових дій на Донбасі бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів загинув один український військовий, ще шестеро — поранені.
На обстріли бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.
Так, біля Південного бойовики двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а неподалік Троїцького — обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Водяного бойовики двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а в напрямку Тарамчука стріляли по позиціях ЗСУ та цивільній інфраструктурі з артилерії калібру 122 мм.
Також обстріли велись у напрямку Павлополя та Широкиного, а біля Причепилівки російські найманці стріляли з артилерії калібру 152 мм і мінометів 120-го калібру.
Неподалік Луганського бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Станом на 07:00 14 липня штаб ООС зафіксував одне порушення режиму припинення вогню.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, щоб на власні очі побачити війну.
- 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».
- Невдовзі після цього Зеленський наголосив, що зустріч із Путіним обов’язково відбудеться. Але український лідер пропонує провести її у Ватикані. За його словами, Ватикан — «ідеальне місце для діалогу про мир».
- Згодом у Кремлі натякнули на можливе скасування зустрічі Зеленського та Путіна через санкції проти Росії. А сам глава Кремля уникнув відповіді на запитання про саміт.