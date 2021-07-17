Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных

Как отмечается, возле Чермалыка позиции украинских бойцов обстреляли из стрелкового оружия, в районе Водяного, на Приазовье, — из минометов 120 и 82 калибров, а возле Широкино и Павлополя — из минометов 82 калибра.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил 17 июля и подчеркнули, что украинские военные открывали огонь.

На Донбассе боевики с начала суток 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов двое военных получили ранения.

К тому же, российские наемники применили артиллерию калибра 122 мм неподалеку села Старогнатовка, а в районе поселка Пески обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В штабе не уточнили, где именно были ранены украинские военные, но рассказали, что они находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, другого — удовлетворительное.

Кроме этого, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа «Орлан-10».

Сейчас обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.