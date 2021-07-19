В Харькове в больнице скончался украинский военный, раненый 15 июля на Донбассе. Он получил 80% ожогов тела

В понедельник, 19 июля, утром в больнице умер украинский военный Александр Горбенко, который был ранен во время вражеского обстрела на Донбассе 15 июля.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook советник главы Днепропетровского облсовета Татьяна Губа.

«Горбенко Александр Александрович, 15 июля примерно в 21.30 во время вражеского обстрела получил 80% ожогов тела, врачи боролись за жизнь», — написала она.

Погибшему военному было всего 29 лет, он воевал на Донбассе с 2014 года.

По данным ОО «Криворожская ассоциация участников боевых действий и участников АТО», мужчина умер в Харьковском ожоговом центре от ранений и ожогов, полученных во время обстрела поселка Нью-Йорк российскими 122-мм минометами.

Напомним, 15 июля в результате обстрелов украинских позиций боевиками на Донбассе трое военных получили ранения, двое — боевое травмирование.