Год назад на Донбассе начался очередной режим тишины. За это время погибли 45 украинских военных

Год назад, 27 июля 2020 года, на Донбассе началось очередное перемирие. За это время погибли 45 украинских военных, 163 были ранены.

Об этом 27 июля сообщила Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по войне на Донбассе.

Кроме этого, боевики 1 995 раз обстреливали Вооруженные силы Украины. Украинская делегация отмечает, что это почти втрое меньше обстрелов по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020 года: тогда было 88 погибших, 494 раненых и 4 257 обстрелов.