Віцепремʼєр-міністр України Олексій Резніков подав у відставку

Віцепремʼєр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Відповідна заява уже зареєстрована в Апараті Ради.

Зазначимо, сьогодні, 1 листопада у столичному КВЦ «Парковий» пройде засідання фракції «Слуга народу», на якому депутати планують розглянути кадрові зміни в уряді, зокрема Олексія Резнікова планують призначити на посаду міністра оборони.

Натомість його посаду обійме нардеп від «Слуги народу» Ірина Верещук.