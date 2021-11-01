Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников подал в отставку

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Соответствующее заявление уже зарегистрировано в Аппарате Рады.

Отметим, сегодня, 1 ноября, в столичном КВЦ «Парковый» пройдет заседание фракции «Слуга народа», на котором депутаты планируют рассмотреть кадровые изменения в правительстве, в частности, Алексея Резникова хотят назначить на должность министра обороны.

Вместо этого его нынешнюю должность займет нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук.