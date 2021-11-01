В «Слуге народа» рассказали о кадровых изменениях в четырех министерствах. Стало известно, кто получит новые должности

В среду, 3 ноября, в четырех министерствах уволятся руководители, а в четверг будут назначать новых.

Соответствующее решение было принято депутатами во время заседания фракции «Слуга народа» 1 ноября, сообщил нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале.

Так, фракция решила отправить в отставку министра экономики Алексея Любченко, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, министра обороны Андрея Тарана.

На должность министра обороны собираются назначить Алексея Резникова, министром реинтеграции оккупированных территорий станет Ирина Верещук.

Руководитель Гостаможслужбы Павел Рябикин должен возглавить Минстратегпром.

Кроме этого, народный депутат Андрей Мотовиловец был избран первым заместителем главы фракции СН.

А на должность руководителя аппарата Рады рекомендован Вячеслав Штучный.

Впоследствии спикер «Слуги народа» Юлия Палийчук сообщила, что народным депутатом вместо Ирины Верещук после ее назначения в Кабмин станет глава Контрольно-ревизионной комиссии партии Сергей Кострийчук (140-й номер избирательного списка).