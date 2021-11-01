У «Слузі народу» розповіли про кадрові зміни у чотирьох міністерствах. Стало відомо, хто отримає нові посади

У середу, 3 листопада, у чотирьох міністерствах звільняться очільники, а в четвер будуть призначати нових.

Відповідне рішення ухвалили депутати під час засідання фракції «Слуга народу» 1 листопада, повідомив нардеп Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

Так, фракція вирішила відправити у відставку міністра економіки Олексія Любченка, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, міністра оборони Андрія Тарана.

На посаду міністра оборони збираються призначити Олексія Резнікова, міністром реінтеграції окупованих територій стане Ірина Верещук.

Керівник Держмитслужби Павло Рябікін має очолити Мінстратегпром.

Окрім цього, народного депутата Андрія Мотовиловця обрали першим заступником голови фракції СН.

А на посаду керівника апарату Ради рекомендовано Вʼячеслава Штучного.

Згодом речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук повідомила, що народним депутатом замість Ірини Верещук після її призначення до Кабміну стане голова Контрольно-ревізійної комісії партії Сергій Кострійчук (140-й номер виборчого списку).