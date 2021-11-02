Кандидатка у міністри Верещук обіцяє аудит усіх рішень РНБО

Нардеп від «Слуги народу», голова оборонного комітету у парламенті Ірина Верещук заявила, що у разі призначення на посаду віцепремʼєр-міністра, міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій вона проведе аудит усіх рішень Ради національної безпеки та оборони.

Про це вона розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає Укрінформ.

«Один із моїх перших кроків буде проведення аудиту законопроєктів і законів, які мають діяти, але чомусь не діють, усіх рішень РНБО, які введені в дію указами Президента, а також стратегії», — сказала Верещук.

Вона нагадала про прийняття 29 вересня плану реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції Донбасу та Криму, вказавши, що із 158 кроків цієї стратегії 95 відносяться до сфери Міністерства реінтеграції. Девʼять кроків мають бути виконані до кінця року.