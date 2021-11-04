Ексміністр Аваков уперше прокоментував свою відставку: Не хочу брати участі у речах, з якими не згоден

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зізнався, що пішов у відставку через дискомфорт та незгоду з керівництвом держави.

Про це він заявив в ефірі каналу «Україна 24».

«Ми сіли і переговорили з президентом — дуже відверто. Я сказав йому: «Це за вас голосували 73%, це на вас відповідальність, тому я жодною мірою не хочу дискутувати і не маю права. Моя думка така, ваша — така. Правильно мені йти у відставку, а вам намагатись знаходити інші рішення», — розповів ексміністр.