Нардепа Ірину Верещук призначили міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Нардеп від «Слуги народу», голова оборонного комітету у парламенті Ірина Верещук стала міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та віцепремʼєр-міністром України.
За відповідне рішення проголосувало більшість нардепів на засіданні парламенту у четвер, 4 листопада.
Верещук уже заявила, що проведе аудит усіх рішень Ради національної безпеки та оборони.
«Один із моїх перших кроків буде проведення аудиту законопроєктів і законів, які мають діяти, але чомусь не діють, усіх рішень РНБО, які введені в дію указами президента, а також стратегії», — сказала нардеп.
- Політик закінчила Військовий інститут НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю «Міжнародна інформація», Львівський національний університет імені Франка за фахом «Правознавство» та Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України.
- Упродовж 2015—2016 років навчалася в Крайовій школі публічної адміністрації в Польщі. PhD та кандидат наук з державного управління. У 2010-му Верещук була мером Рави-Руської у Львівській області.