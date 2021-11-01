Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував «діяльність» ексжурналіста Сергія Лещенка та існування пулу лояльних блогерів

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю «Бабелю» у контексті лояльних до влади блогерів заявив, що Сергій Лещенко відкрито підтримує президента, адже таким чином висловлює свою думку.

Сергій Лещенко — це колишній член наглядової ради «Укрзалізниці», колишній депутат та колишній журналіст, він періодично «позитивно оцінює ініціативи президента». Подоляк зазначив: «Це його [Лещенка] позиція та його світогляд, він про це публічно говорить».

Однак коли журналісти акцентували увагу на тому, що Лещенко пройшов повз ДТП «слуги» Олександра Трухіна і спроб заткнути ЗМІ, Подоляк відповів: «Людина [Сергій Лещенко] займає певну позицію. Він вважає, що негативу, часто неконструктивного, на адресу чинного президента і так забагато. Підкидати сюди додатковий негатив — ніби нонсенс. Навіщо?»