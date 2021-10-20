Ведуча «Суспільного» звинуватила Офіс президента у шантажі. ОП відкинув звинувачення

Ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «Суспільне» Мирослава Барчук заявила, що Офіс президента висуває умови щодо присутності в етері депутатів від «Слуги народу». Однак в ОП відкинули ці звинувачення і заявили, що для влади «принципово», щоб позицію держави представляли в ефірах. Позицію Офісу президента озвучив «Бабелю» радник голови ОП Михайло Подоляк. «Спеціально перевірив, як були представлені депутати партії «Слуга народу» в програмах Мирослави Барчук на «Суспільному». Зʼясувалося, що тільки в цьому політичному сезоні у восьми програмах були присутні щонайменше шість спікерів від партії, включно з головою партії та заступником глави фракції. Тобто говорити про будь-яке упереджене ставлення з боку влади точно некоректно. І, до речі, для програми в понеділок [18 жовтня] теж пропонувалися як гості глава партії й заступник глави фракції. Наскільки кожен може побачити, в цьому конкретному ефірі не було і представників ще двох фракцій і однієї парламентської групи», — заявив Подоляк.

Зазначимо, що журналістка та телеведуча Мирослава Барчук звинувачувала Офіс президента у шантажі: ОП начебто висував умови, за яких депутати від «Слуги народу» будуть приходити на її програму «Зворотний відлік». «Наприклад, минулого понеділка [11 жовтня] був ультиматум №1: на тему енергетичної безпеки в ефірі «Зворотного відліку» будуть присутні або двоє «слуг» (обидва не експертні) або жодного. Ми вирішили ультиматумів не приймати і запросили Людмилу Буймістер, яка вже не підкорялася вказівкам ОП», — писала Мирослава Барчук. Як другий приклад шантажу вона навела наступну ситуацію: «Двоє «слуг» прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному Гео Леросу». Барчук також заявила, що Офіс президента «давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції «Слуга народу»». За її словами, кандидати на ефіри узгоджуються з контактною особою Подоляка в ОП – Реною Назаровою.