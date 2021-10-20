Ведущая «Суспільного» обвинила Офис президента в шантаже. ОП отверг обвинения

Ведущая ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканале «Суспільне» Мирослава Барчук заявила, что Офис президента выдвигает условия относительно присутствия в эфире депутатов от «Слуги народа». Однако в ОП отвергли эти обвинения и заявили, что для власти «принципиально», чтобы позицию государства представляли в эфирах.

Позицию Офиса президента озвучил «Бабелю» советник главы ОП Михаил Подоляк.

«Специально проверил, как были представлены депутаты партии «Слуга народа» в программах Мирославы Барчук на канале «Суспільне». Выяснилось, что только в этом политическом сезоне в восьми программах присутствовали как минимум шесть спикеров от партии, включая главу партии и заместителя главы фракции. То есть говорить о каком-либо предвзятом отношении со стороны власти точно некорректно. И, кстати, для программы в понедельник [18 октября] тоже предлагались в качестве гостей глава партии и заместитель главы фракции. Насколько каждый может увидеть, в этом конкретном эфире не было и представителей еще двух фракций и одной парламентской группы», — заявил Подоляк.

Отметим, что журналистка и телеведущая Мирослава Барчук обвиняла Офис президента в шантаже: ОП якобы выдвигал условия, при которых депутаты от «Слуги народа» будут приходить на ее программу «Зворотний відлік».

«Например, в прошлый понедельник [11 октября] был ультиматум № 1: на тему энергетической безопасности в эфире «Зворотний відлік» будут присутствовать или двое «слуг» (оба не экспертные), или ни одного. Мы решили ультиматумов не принимать и пригласили Людмилу Буймистер, которая уже не подчинялась указаниям ОП», — писала Мирослава Барчук.

В качестве второго примера шантажа она привела следующую ситуацию: «Двое «слуг» придут на эфир только при условии, если редакция откажет ранее приглашенному Гео Леросу».

Барчук также заявила, что Офис президента «давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции «Слуга народа». По ее словам, кандидаты на эфиры согласуются с контактным лицом Подоляка в ОП — Реной Назаровой.

В ответ Подоляк отметил, что депутаты СН бывают на эфире «Суспільне» в большинстве случаев, когда получают приглашение. Что касается подготовки спикеров к эфирам и координации их присутствия, то Подоляк отметил, что этим занимаются сотрудники пресс-службы партии, консультанты и помощники депутатов.

«Рена Назарова как раз и консультирует депутатов с точки зрения подготовленности к эфиру, координации между эфирами и поддержки необходимыми контактами для получения справочных материалов», — отметил советник главы ОП. По данным «Бабеля», Назарову рассматривали как одну из кандидатов на должность пресс-секретаря Зеленского, правда, сам Подоляк это опровергал.