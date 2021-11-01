Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал «деятельность» экс-журналиста Сергея Лещенко и существование пула лояльных блогеров

Однако когда журналисты акцентировали внимание на том, что Лещенко прошел мимо ДТП «слуги» Александра Трухина и попыток заткнуть СМИ , Подоляк ответил: «Человек [Сергей Лещенко] занимает определенную позицию. Он считает, что негатива, часто неконструктивного, в адрес действующего президента и так многовато. Подбрасывать сюда дополнительный негатив — как нонсенс. Зачем?»

Сергей Лещенко — это бывший член наблюдательного совета «Укрзалізниці» , бывший депутат и бывший журналист, он периодически «положительно оценивает инициативы президента». Подоляк отметил: «Это его [Лещенко] позиция и его мировоззрение, он об этом публично говорит».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью «Бабелю» в контексте лояльных к власти блогеров заявил, что Сергей Лещенко открыто поддерживает президента, поскольку таким образом выражает свое мнение.

Кроме этого, Подоляк подтвердил, что Лещенко периодически заходит в Офис президента: «Наверное, разговаривает с кем-то про «Укрзалізницю». К самому Подоляку он приходил из-за истории с каналом «Суспільне» (фамилию Лещенко там постоянно упоминали ) и хотел выступить на Совете по свободе слова при президенте, но Подоляк отметил, что не занимается этим вопросом, и посоветовал ему написать письмо.

Перед этим журналисты спросили у Подоляка о пуле лояльных к президенту блогеров, на что он ответил, что этим не занимается, однако уточнил, что существует целая сеть блогеров, которая так или иначе поддерживает президента, «ее нечего модерировать».

«Если такой человек хочет поехать куда-то и спросит нас, можем ли мы оплатить командировку, например на Донбасс, возможно, мы оплатим», — отметил советник главы Офиса президента.