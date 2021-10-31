Правляча партія Грузії отримала більшість голосів на виборах. Опозиція не визнає результати голосування

Центральна виборча комісія Грузії завершила підрахунок бюлетенів за результатами голосування у другому турі місцевих виборів. Перемогу у 19 із 20 муніципалітетів здобули кандидати керівної партії «Грузинська мрія», зокрема й у пʼяти самоврядних містах — Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті та Руставі, пише «Ехо Кавказу».

За даними ЦВК, у Тбілісі у другому турі виборів мера після підрахунку 96,2% бюлетенів перемагає також кандидат від керівної партії «Грузинська мрія» Каха Каладзе, який набрав 55,5% голосів. Водночас кандидат від опозиційної партії «Єдиний національний рух» Никанор Мелія набрав у грузинській столиці 44,5%.

Натомість його однопартієць Георгій Харчилава переміг у єдиному Цаленджихському муніципалітеті на заході Грузії .

В ніч на неділю лідери опозиції заявили, що не визнають результатів другого туру місцевих виборів, оскільки їх фальсифікувала влада.