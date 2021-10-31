Правящая партия Грузии получила большинство голосов на выборах. Оппозиция не признает результаты голосования

Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет бюллетеней по результатам голосования во втором туре местных выборов. Победу в 19 из 20 муниципалитетов одержали кандидаты правящей партии «Грузинская мечта», в том числе и в пяти самоуправляющихся городах – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави, пишет «Эхо Кавказа».

По данным ЦИК, в Тбилиси во втором туре выборов мэра после подсчета 96,2% бюллетеней побеждает кандидат от руководящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, набравший 55,5% голосов. В то же время, кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия набрал в грузинской столице 44,5%.

Однако его однопартиец Георгий Харчилава победил в едином Цаленджихском муниципалитете на западе Грузии.

В ночь на воскресенье лидеры оппозиции заявили, что не признают результаты второго тура местных выборов, поскольку их фальсифицировали власти.