В Грузии прошел второй тур местных выборов. Экзитполы дают противоречивые данные

В Грузии прошел второй тур местных выборов, на которых выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси, а также 42 депутатов муниципального собрания.
Как сообщает «Эхо Кавказа», данные экзитполов сильно отличаются.
Данные экзитпола, проведенного компанией Anova по заказу оппозиционной телекомпании «Мтавари» говорят о том, что лидируют кандидаты от «Единого национального движения» (ЕНД) Михеила Саакашвили.
Данные компании GORBI по заказу провластного телеканала «Имеди» дают победу правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ)
У «Мтавари» на выборах мэра Тбилиси лидирует Ника Мелия от партии Саакашвили, у «Имеди» — Каха Каладзе от ГМ.
По данным оппозиционной телекомпании, от ЕНД на выборах побеждают кандидаты в мэры Зугдиди, Рустави, Кутаиси и Батуми. Данные провластного телеканала дают победу в этих городах кандидатам от ГМ.
- Эти выборы в Грузии рассматриваются как маркер доверия правящей «Грузинской мечте» на фоне заключения Саакашвили в тюрьму. Там он объявил голодовку. Президент Грузии заявила, что никогда не помилует политика. Украина же намерена добиваться экстрадиции (Саакашвили — гражданин Украины), хотя политик на это идти не хочет.
- В первом туре выборов, которые прошли 2 октября, партия Саакашвили проиграла правящей политсиле.