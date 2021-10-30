В Грузии прошел второй тур местных выборов. Экзитполы дают противоречивые данные

В Грузии прошел второй тур местных выборов, на которых выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси, а также 42 депутатов муниципального собрания.

Как сообщает «Эхо Кавказа», данные экзитполов сильно отличаются.

Данные экзитпола, проведенного компанией Anova по заказу оппозиционной телекомпании «Мтавари» говорят о том, что лидируют кандидаты от «Единого национального движения» (ЕНД) Михеила Саакашвили.

Данные компании GORBI по заказу провластного телеканала «Имеди» дают победу правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ)

У «Мтавари» на выборах мэра Тбилиси лидирует Ника Мелия от партии Саакашвили, у «Имеди» — Каха Каладзе от ГМ.

По данным оппозиционной телекомпании, от ЕНД на выборах побеждают кандидаты в мэры Зугдиди, Рустави, Кутаиси и Батуми. Данные провластного телеканала дают победу в этих городах кандидатам от ГМ.