У Грузії пройшов другий тур місцевих виборів. Екзит-поли дають суперечливі дані

У Грузії відбувся другий тур місцевих виборів, на яких обирали мерів 20 міст та муніципалітетів, включаючи Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, а також 42 депутатів муніципальних зборів.

Як повідомляє «Эхо Кавказа», дані екзит-полів сильно відрізняються.

Дані екзит-полу, проведеного компанією Anova на замовлення опозиційної телекомпанії «Мтаварі», говорять про те, що лідирують кандидати від «Єдиного національного руху» (ЕНР) Міхеіла Саакашвілі.

Дані компанії GORBI на замовлення провладного телеканалу «Імеді» дають перемогу правлячій партії «Грузинська мрія» (ГМ)

У «Мтаварі» на виборах мера Тбілісі лідирує Ніка Мелія від партії Саакашвілі, у «Імеді» — Каха Каладзе від ГМ.

За даними опозиційної телекомпанії, від ЄНР на виборах перемагають кандидати в мери Зугдіді, Руставі, Кутаїсі та Батумі. Дані провладного телеканалу дають перемогу у цих містах кандидатам від ГМ.