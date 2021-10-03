Партія Саакашвілі програє місцеві вибори у Грузії. Але у найбільших містах буде другий тур

Партія колишнього президента Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух» програє місцеві вибори у Грузії керівній політсилі «Грузинська мрія».
Відповідні дані оприлюднила ЦВК країни після опрацювання понад 99% протоколів.
Правляча партія «Грузинська мрія» набрала 46,65% голосів. В угоді з опозицією зазначалося, що в разі як політсила набере менше ніж 43%, то вона оголосить дострокові парламентські вибори. Але «Грузинська мрія» незадовго до виборів вийшла з угоди.
Водночас політсила Саакашвілі «Єдиний національний рух» набрала 30,7% голосів. На третьому місті — партія колишнього прем’єра Георгія Гахарії «Для Грузії». Вона набрала 7,79%. Всі інші політичні сили не набрали понад 3% голосів.
Але у багатьох грузинських містах, в тому числі й найбільших, відбудеться другий тур виборів мера. Зокрема у Тбілісі за цю посаду позмагаються чинний мер від «Грузинської мрії» Каха Каладзе (44,96%) та лідер партії Саакашвілі Ніка Мелія (32,94%).
У місті Руставі кандидатка від «Грузинської мрії» Ніно Лацабідзе отримала 44,64% голосів, а кандидат від опозиції Давид Кіркітадзе — 43,77%.
У Кутаїсі на посаду мера претендує колишня очільниця Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. Вона є кандидатом від опозиції та набирає 43,3% голосів, тоді як її опонент від «Грузинської мрії» Йосип Хахалеїшвілі — 41,56%.
У Батумі опозиційний кандидат Георгій Кіртадзе отримав 42,02% голосів, а представник від правлячої партії Арчіл Чіковані — 41,32%.
- 2 жовтня колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, затриманий напередодні в Тбілісі, закликав громадян країни масово йти на місцеві вибори. До затримання він говорив, що буде «святкувати перемогу». Зараз він у СІЗО, і оголосив голодування.