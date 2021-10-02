Политсила Саакашвили на выборах в Грузии проигрывает правящей партии. Оппозиция, вероятно, будет протестовать

Сегодня, 2 октября, в Грузии проходят выборы в муниципальные органы власти. Грузины выбирают 64 мэров и 2 068 депутатов местных законодательных собраний. По данным экзитполов, правящая партия «Грузинская мечта» набирает больше всего голосов, а политсила арестованного Михеила Саакашвили идет на втором месте.

Данные экзитпола, проведенного компанией IPSOS по заказу телекомпании «Мтавари» показывают, что «Грузинская мечта» по стране взяла 38,6%, а «Единое национальное движение» Саакашвили — 33%.

Данные экзитпола, проведенного компанией Gorbi по заказу телекомпании «Имеди» дают «Грузинской мечте» 47,6%, а «Единому национальному движению» — 27,1%.

На выборах мэра столицы также лидирует представитель правящей партии Каха Каладзе. Ника Мелия от партии Саакашвили на втором месте. У Каладзе по данным от IPSOS 40,8% и 51,3% от Gorbi, а у Мелии 40,2% от IPSOS и от 34,6% Gorbi.

Для победы в первом туре кандидатам необходимо набрать более 50% голосов.

Для избрания мажоритарных членов установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном собрании мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.

Как передает «Sputnik Грузия», лидер «Единого национального движения» Мелия заявил, что «Грузинская мечта» вчистую проиграла в столице и ее мнение о грандиозной победы не разделяет оппозиция Грузии.