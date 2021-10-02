«От вашей боеспособности зависит свобода Грузии». Саакашвили написал сторонникам письмо

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, задержанный накануне в Тбилиси после возвращения на родину, призвал граждан страны прийти на местные выборы, которые проходят в стране в субботу.

Об этом говорится в его письме, сообщает «Радио Свобода».

Написанное от руки послание политика передали редакции «Эхо Кавказа». Утверждается, что Саакашвили удалось отправить его из тюрьмы в городе Рустави, которая находится в 12 километрах от грузинской столицы.

В тексте экс-президент заявляет, что ожидал своего ареста. Он называет свое уголовное преследование политическим заказом со стороны президента России Владимира Путина. «Я очень хочу попросить вас, чтобы все пошли на выборы, чтобы не потерять ни единого голоса», — обратился он к гражданам, отметив, что от их активности и «боеспособности» зависит его свобода и свобода Грузии.

«Пожалуйста, не сомневайтесь и до конца верьте, что наша победа – в наших руках. Я люблю вас. Верный вам Михеил Саакашвили», — завершает послание бывший президент.

В комментарии Liga.net министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Саакашвили получит всю необходимую помощь, которая положена гражданину Украины.

«Это наш гражданин, мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову, с ним все это обсудят», — сказал Кулеба.