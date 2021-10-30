Бойовики на Донбасі поранили ще двох українських військових. Окупанти 19 разів порушили режим тиші

За минулу добу, 29 жовтня, російські найманці поранили загалом п’ятьох українських військових.

Про це вранці 30 жовтня повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.

Наразі поранені перебувають у лікувальному закладі, стан їхнього здоров’я — задовільний.

За даними військових, російсько-окупаційні війська за минулу добу 19 разів порушили режим припинення вогню, один із них — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння:

поблизу Причепилівки — з автоматичних станкових гранатометів;

у бік Зайцевого — двічі з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;

у бік Старогнатівки — зі стрілецької зброї;

біля Майорська та двічі біля Новотошківського — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Новоселівки — з мінометів калібру 82 мм;

у бік Катеринівки — двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Водяного — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

біля Мар’їнки — з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік Павлополя — двічі з гранатометів різних систем.

Окрім цього, за даними штабу, бойовики задіяли безпілотники, за допомогою яких скидали постріли ВОГ-17 в районі Станиці Луганської, Лебединського та двічі біля Павлополя.