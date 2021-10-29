На Донбасі поранено трьох українських військових

Стан здоровʼя двох поранених задовільний, одного — середньої тяжкості.

На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків поранено трьох українських військових. Про це йдеться у звіті штабу Операції обʼєднаних сил станом на 29 жовтня.

Упродовж цієї доби бойовики 9 разів порушували режим тиші. Вони використовували автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку зброю, а також залучили дрони, за допомогою яких скинули осколкову гранату ВОГ-17.

Щоб змусити противника припинити вогонь, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Зазначимо, що поранені серед українських військових були і за попередню добу, 28 жовтня. Тоді постраждали двоє, їх стан здоров’я — середньої важкості.