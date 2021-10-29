На Донбассе ранены трое украинских военных

На Донбассе в результате обстрелов боевиков ранены трое украинских военных. Об этом говорится в отчете штаба Операции объединенных сил по состоянию на 29 октября.
Состояние здоровья двух раненых удовлетворительное, еще одного — средней тяжести.
За текущие сутки боевики 9 раз нарушали режим тишины. Они использовали автоматические станковые гранатометы, стрелковое оружие, а также дроны, с помощью которых сбросили осколочную гранату ВОГ-17.
Чтобы заставить противника прекратить огонь, ВСУ открывали ответный огонь.
Отметим, что раненые среди украинских военных были и за предыдущие сутки, 28 октября. Тогда пострадали двое, их состояние здоровья — средней тяжести.
- 26 октября источники «Бабеля» в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка (возле села Гранитное) в Донецкой области. Затем в штабе ООС опровергли эту информацию.
- В тот же день боевики обстреляли Гранитное из минометов, повредив шесть жилых домов. Для защиты жизни воинов и гражданского населения в ответ ВСУ впервые подняли БПЛА Bayraktar и уничтожили артиллерию боевиков.