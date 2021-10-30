Боевики на Донбассе ранили еще двоих украинских военных. Оккупанты 19 раз нарушили режим тишины

За минувшие сутки, 29 октября, российские наемники ранили пятерых украинских военных.

Об этом утром 30 октября сообщили в штабе Операции объединенных сил.

В настоящее время раненые находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья — удовлетворительное.

По данным военных, российско-оккупационные войска за сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня, один из них — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения:

возле Причепиловки — из автоматических станковых гранатометов;

в сторону Зайцево — дважды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

в сторону Старогнатовки — из стрелкового оружия;

около Майорска и дважды возле Новотошковского — из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;

неподалеку от Новоселовки — из минометов калибра 82 мм;

в сторону Катериновки — дважды из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Водяного — из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов;

около Марьинки — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

недалеко от Павлополя — дважды из гранатометов различных систем.

Кроме этого, по данным штаба, боевики задействовали беспилотники, с помощью которых сбрасывали выстрелы ВОГ-17 в районе Станицы Луганской, Лебединского и дважды возле Павлополя.